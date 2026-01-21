Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile bir araya gelerek, belediyecilikte iş birliği ve deneyim paylaşımını değerlendirdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile görüştü. Ziyarette, iki şehir arasındaki yerel yönetim deneyimleri, belediyecilik hizmetleri ve iş birliği olanakları ele alındı.

Görüşmede; şehircilik, ulaşım, çevre, kültür-sanat ve sosyal belediyecilik alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Yerel yönetimlerde sürdürülebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemi vurgulanırken, ortak projeler ve tecrübe paylaşımının şehirlerin gelişimine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Eyüp Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ev sahipliği için teşekkür ederek, iki şehir arasında güçlenen iletişim ve iş birliğinin somut adımlarla devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, komşu şehirler arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.