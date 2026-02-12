Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü ve 2026 Çin Yeni Yılı, İzmir'de kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in limanları, lojistik altyapısı ve sanayi birikimiyle Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinde önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, Çin ile iklim krizi, yeşil dönüşüm, dijital şehircilik ve kentsel dirençlilik alanlarında güçlü ortaklıklar kuracaklarını belirtti.

İZMİR (İGFA) - Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü ve 2026 Çin Yeni Yılı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikte kutlandı.

'55 Yıllık Diplomatik Dostluk: Türkiye ve Çin - İzmir Buluşması' temalı geceye; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Sichuan Eyaleti Yurtdışı Çinliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Huang Hao, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, Kazakistan Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, bürokratlar, Çinli konuklar ve İzmirliler katıldı.

TUGAY: DOSTLUKLARI GELİŞTİRMEK İÇİN BURADAYIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri vurgulayarak, 'Biz dostluk, barış ve dostlukları geliştirmek için buradayız. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen bir liderin kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız' dedi. Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 48 milyar doları aştığını belirten Tugay, bu tablonun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü potansiyelini gösterdiğini ifade etti. Ancak bu ilişkinin, daha dengeli, katma değeri yüksek ve karşılıklı kazancı artıran bir yapıya kavuşması gerektiğini de vurguladı. İzmir'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nden 3 kardeş kenti ile kurduğu kültürel bağa dikkat çeken Tugay, Wuhan, Xiamen (Şamen) ve Tianjin kentlerinden dostlarına en iyi dileklerini ileterek, Chengdu'nun da bu yıl kardeş kentler arasında yer alacağını müjdeledi. Tugay, kültürel bağların ekonomik iş birlikleriyle kalıcı hale geleceğine inandığını belirtti.

'İZMİR, TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE KİLİT NOKTA'

Başkan Tugay, İzmir'in limanları, lojistik altyapısı ve sanayi birikimiyle Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinde önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Tugay, 'Kaishan Group'un İzmir'deki 1 milyar dolarlık yatırımı, bu potansiyelin değerli bir göstergesidir. Bu tesis, istihdam yaratırken teknoloji transferi sağlayan, Türkiye'yi güçlü bir üretim merkezi yapacak stratejik bir adımdır' dedi. Tugay, İzmir'in fuarcılık geçmişine de dikkat çekerek, 'İzmir olarak biz, yüksek katma değerli üretimi, teknoloji odaklı yatırımları ve uzun vadeli iş birliklerini öncelikli görüyoruz' dedi. Ayrıca, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne atıfta bulunarak, İzmir'in Akdeniz'in doğusundaki stratejik konumunun, sürdürülebilir ulaşım, temiz enerji, akıllı şehirler gibi alanlarda yeni iş birlikleri için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

TUGAY'DAN ÇİN'E İEF VE EXPO 2027 DAVETİ

Başkan Tugay, yalnızca ticaret hacmini değil, sürdürülebilir ve dengeli ekonomik ilişkiler kurmayı önemsediklerini belirterek 'Çinli dostlarımızla iklim krizi, yeşil dönüşüm, dijital şehircilik, kentsel dirençlilik gibi alanlarda daha güçlü ortaklıklar kuracağımıza inanıyorum' dedi. Tugay, Çin Takvimi'ne göre At Yılı'na girildiğini hatırlattı ve 'At; gücü, kararlılığı ve ilerlemeyi simgeliyor. Biz de İzmir'de 'Bize çok çalışmak yakışır' diyoruz' ifadelerini kullandı. Tugay, Çinli protokol üyelerini ve dostlarını İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarlarda görmekten mutluluk duyacaklarını belirterek, 'Yeni yılın; iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini güçlendirmesini, yatırımları artırmasını ve dostluğumuzu daha da ileri taşımasını diliyorum. Sizleri, eylül ayında düzenlenecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'na ve 2027'deki Expo 2027 İzmir'e şimdiden davet ediyorum' dedi. Tugay, sözlerini Çinçe 'At yılınız kutlu olsun' anlamına gelen 'Ma niyen kuaylı' sözleriyle tamamladı.

XUEBİN: İŞ BİRLİĞİMİZ HER ALANDA GENİŞLİYOR

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Sanatçılarımızın etkileyici performansıyla dostlarımızın Çin kültürünün cazibesini deneyimlemesini umuyoruz. Dostane ilişkilerimiz istikrarlı şekilde gelişiyor. Kültürel ve insani ilişkiler başta olmak üzere her alandaki iş birliğimiz genişliyor. Türkiye ile birlikte karşılıklı güveni artırmaya ve her iki ülke halkının refahını yükseltmeye hazırız' dedi.

HAO: DOSTLUĞUMUZDA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Sichuan Eyaleti Yurtdışı Çinliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Huang Hao, etkinliğe gösterilen destek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, '55 yıl boyunca karşılıklı temas ve iş birliği giderek güçlenmiştir. Bugün İzmir'de sanatı bir köprü olarak kullanarak dostluğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Çin'deki dostlarımıza yeni yılda mutluluklar diliyorum' dedi.

VANG: DOSTLUĞUN ARTMASINA YAKINDAN TANIKLIK ETTİM

İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, 'Bu yıl Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 55. yılını kutluyoruz. Yarım asrı aşan bu dostluk iş birliğini her anlamda geliştirmiştir. 28 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Bu süreçte kültürel etkileşimin ve karşılıklı dostluğun artmasına yakından tanıklık ettim' diye konuştu.

GECE 'HAYAT BAYRAM OLSA' ŞARKISIYLA SONA ERDİ

Konuşmaların ardından gece, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun Çin'e Hoş Geldiniz şarkısıyla başladı. Etkinlikte; zeybek gösterisi, Hamdi Akatay darbuka performansı, Çin Operası 'Dao Ma Dan', 'Ne Güzel Bir Yasemin Çiçeği' şarkısı, çay sanatı, pipa eşliğinde su kollu gösteri, sahne sihri, Büyük Kukla Gösterisi 'Kitap Sanatı', kısa sahne oyunu 'İnsanlık Ne Güzel' ve Sichuan Operası Maske Gösterisi sergilendi. Gece, salondakilerin hep bir ağızdan söylediği 'Hayat bayram olsa' şarkısıyla son buldu.