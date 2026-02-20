TÜİK'in Aralık 2025 verilerine göre Tarım-GFE yıllık yüzde 33,15 yükselirken, veteriner harcamaları yüzde 72,78'lik rekor artışla tarım üreticilerini en çok zorlayan kalem oldu. Aylık artış ise yüzde 1,30 seviyesinde kaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Tarım sektöründe özellikle hayvan sağlığı ve bakım maliyetlerinin çiftçileri ciddi şekilde baskıladığını gösteren veriler, tarımsal üretim maliyetlerindeki yüksek seyri bir kez daha ortaya koydu.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi; bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,50 artış gösterdi.

Ana gruplarda yıllık değişimler

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler ise yüzde 25,56 artış kaydetti.

Aylık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,28 yükseldi.

EN ÇARPICI ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup veteriner harcamaları oldu ve yüzde 72,78 gibi rekor bir artış kaydetti.

Aynı alt grup aylık bazda da yüzde 6,43 ile en yüksek yükselişi gösterdi.