İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye kayyım atandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimlerinde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı belirlendi.

Denetim raporlarında, kuruluşun sanal POS altyapısı ile yasa dışı bahis sitelerine hizmet verdiği, işlemlerde 'bahis', 'bet', 'casino', 'kumar', 'slot' gibi ibarelerin yer aldığı, işlemlerin çoğunlukla gece saatlerinde gerçekleştirildiği ve kısa süre içinde yoğun para transferleri yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, elde edilen suç gelirlerinin %90'ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buradan şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği belirtildi.

OPERASYON VE KAYYIM ATAMASI

20 Şubat 2026 tarihinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini, kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceklerini duyurdu.