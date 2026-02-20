Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde marketlerin özellikle manav reyonlarında satışa sunulan ürünlerin tüketime uygunluğu titizlikle incelendi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde denetimler kapsamında ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak fiyat etiketi uyumluluğu kontrol edilirken, iş yerlerinin genel hijyen şartları da ekipler tarafından denetlendi.

Kontroller sırasında gerekli görülen durumlarda Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 60, 66 ve 67. maddelerine aykırı uygulamalar için tespit tutanağı düzenlendi. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak konu hakkında Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerle ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 'Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz düzenli olarak sahada görev yapıyor. Fiyat etiketi uyumsuzlukları, hijyen eksiklikleri ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere kesinlikle izin vermiyoruz. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, öncelikle işletmelerin duyarlılığını arttırmak ve standartların korunmasını sağlamak. Ancak halk sağlığını riske atan durumlarla karşılaşıldığında gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır. Gemlik'te güvenilir gıda sağlamak adına denetimlerimiz artarak devam edecektir' ifadelerini kullandı.