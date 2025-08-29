Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tamer Yentür, konfederasyonun çalışmalarını ve hedeflerini anlatarak, “Türkiye’nin ihtiyacı kardeşlik ve ortak akıldır” dedi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, araştırmacı ve sosyolog Tamer Yentür, konfederasyonun kuruluş amaçlarını ve Türkiye’nin birlik ihtiyacına dair görüşlerini paylaştı. Yentür, sıradan bir dernek olmadıklarını, Adnan Menderes’in mirasını yaşatmayı ve demokrasi şehitlerinin hatırasını canlı tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Yentür, “50’ye yakın ilde yapılanmamız tamamlandı. Çukurova’da yeni bir federasyon kurmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca her köy okuluna Adnan Menderes Kütüphanesi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Demokrasi mücadelesinin yalnızca söylemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Yentür, İstanbul Anıt Mezar’da bir Adnan Menderes Camisi yapılması ve Menderes ile arkadaşlarının mezar taşlarına resmi unvanlarının eklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Terör konusuna da değinen Yentür, “Terörün iyisi olmaz. Çanakkale’de omuz omuza can veren milletin torunları bugün birbirine silah doğrultamaz. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı birlik ve beraberliktir. Devlet bakidir, siyasi iktidarlar değişebilir ama Türkiye Cumhuriyeti daima varlığını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.