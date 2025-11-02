Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya'daki çocuk oyun alanlarında rutin kontrol ve periyodik bakım çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla oyun alanlarının hem güvenliği hem de işlevselliği artırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların hoşça vakit geçirdikleri oyun gruplarının bakım ve onarımını ihmal etmiyor.

Bu kapsamda çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmesi için Ormanya'da oyun grupları periyodik bakımdan geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından önce problemli alanların tespiti yapıldı, ardından gerekli onarım ve bakım işlemleri gerçekleştirildi. Tüm oyun gruplarının periyodik kontrolleri düzenli olarak sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde, Ormanya'daki oyun alanlarının hem güvenliği hem de işlevselliği artırıldı. Çocukların ve ailelerin oyun alanlarından daha huzurlu ve güvenli şekilde yararlanabilmeleri hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlar ve oyun parklarında bu tür bakım çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.