Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emekli maaşlarındaki artışları eleştirerek, 'En düşük emekli aylığı açlık sınırının altına düşemez. Emekli sadece enflasyona ezdirilmemeli, büyümeden de pay almalıdır' dedi.

ANKARA (İGFA) - TBMM'de düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emeklilerin durumunun artık 'ekonomi' değil, 'adalet, sosyal devlet ve emeğin haysiyeti' bağlamında ele alınması gerektiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ verilerini hatırlatan Kılıç, açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının ise 98 bin lira olduğunu belirterek, 'En düşük emekli aylığını 20 bin lira yapsanız bile emekliyi açlık sınırının 10 bin lira altında bırakmış oluyorsunuz. Üstelik bu küçük artış yalnızca az sayıdaki emekliyi kapsıyor' dedi. Milletvekili Kılıç, prim dengesizliğinin giderilmesi ve seyyanen zamların tüm emeklilere adil şekilde yansıtılması gerektiğini ifade ederek, 'Refah payı zorunludur. Emekli sadece enflasyona ezdirilmemeli, büyümeden de pay almalıdır. İntibak adaleti sağlanmalıdır' diye konuştu.

İktidarın kaynakları faiz lobilerine ayırdığını savunan Milletvekili Kılıç, emekli, işçi ve memurlara daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.