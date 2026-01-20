MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında hem iç politikaya hem de Suriye'deki gelişmelere ilişkin sert ve kapsamlı mesajlar verdi. Bahçeli, SDG/YPG'nin tasfiye edilmesini olumlu karşıladıklarını belirtirken, emekliler konusunda da sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, MHP tarafından 4 Ekim 2025'te başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' ve 'Derdin Derdimizdir Sohbet Toplantıları' kapsamında bugüne kadar 81 il ve 963 ilçede toplam 76 bin 544 program gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çalışmanın ve gayretin önemine vurgu yapan Bahçeli, 'Bizim anlayışımızda çalışmanın sınırı, başarının limiti yoktur. Kader gayrete meftundur' ifadelerini kullandı.

Yeni yüzyılın hedeflerine nasıl ulaşılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, millet iradesinin esas alınacağını belirterek, demokrasiden sapma ve savrulmaya izin vermeyeceklerini söyledi. Türk milliyetçiliği perspektifiyle çağın gereklerinin okunacağını vurgulayan Bahçeli, milli ve manevi değerlerin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

SURİYE VE SDG/YPG MESAJI

Konuşmasının önemli bir bölümünü Suriye'deki gelişmelere ayıran Bahçeli, SDG/YPG'nin Suriye ordusu tarafından etkisiz hale getirilmesini ve sahadan temizlenmesini olumlu değerlendirdi. SDG/YPG'nin bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'Kürt kardeşlerimiz başkadır, SDG/YPG başkadır. Bu örgütün Kürtleri temsil ettiği iddiası bütünüyle yalandır' dedi.

Bahçeli, Suriye'nin üniter yapısının korunması gerektiğini belirterek, federasyon ve özerklik tartışmalarının yeniden gündeme getirilmemesi çağrısında bulundu. 'Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir' diyen Bahçeli, terörle mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla süreceğini ifade etti.

'TERÖRLE YAŞAMAK ONURLU BİR YAŞAM DEĞİLDİR'

Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'Terörle yaşamak, teröre sessiz kalmak onurlu yaşamanın tam zıttıdır. Terör çıkmaz sokaktır' dedi. Yeni yüzyılda terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılacağını kaydetti.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

Konuşmasında CHP'ye de sert eleştiriler yönelten Bahçeli, CHP'nin milli meselelerde istismar ve inkâr siyaseti izlediğini savundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emeklilerle ilgili açıklamalarını da eleştiren Bahçeli, 'Bu tatlı su kurnazlığıdır. Ayak oyunlarına kanmayız' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/2013563022476812764

En düşük emekli maaşlarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Bahçeli, sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayarak, 'Emeklilerimizin yanındayım. İmkânlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir' dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA SADIĞIZ'

MHP'nin Cumhur İttifakı'nın ortağı olduğunu hatırlatan Bahçeli, iktidarın Türkiye'nin kalkınması ve milletin refahı için attığı adımlara destek vermenin siyasi sorumlulukları olduğunu söyledi. Bahçeli, 'Bizim aklımız da fikrimiz de Türkiye'dir, Türk milletidir' diyerek konuşmasını tamamladı.