ANKARA (İGFA) - TBMM'nin Yeni Yol Grubu, yarın ilk grup toplantısını yapacak.
Partinin ilk grup toplantısında üç genel başkan da söz alacak.
Muhalefetin TBMM'deki etkinliğinin artmasını sağlamak, siyasi parti grubu olarak Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ndeki milletvekillerinin birleşerek kurduğu Yeni Yol Grubu, 15 Ocak Çarşamba saat 9.30'da ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sırayla konuşacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi olarak ilk kez grup toplantısı kürsüsünde olacak.
Kaynak: igf