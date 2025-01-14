Saadet-Gelecek Grubu'nun kamu ihalelerinde kaynakların etkin kullanımı, kamu yararının korunması ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla önerdiği Meclis Araştırması açılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Öneriyi Saadet Partisi'nin duyururken, reddedilme haberine ilişkin duyuru ise Gelecek Partisi'nden yapıldı.ANKARA (İGFA) - TBMM'de Saadet-Gelecek Grubu kamu ihalelerinde kaynakların etkin kullanımı, kamu yararının korunması ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını önerdi.

Meclis araştırmasına ilişkin önerisini Saadet Partisi sosyal medya hesabından duyururken, önerinin reddedilme haberini ise Gelecek Partisi açıkladı.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelecek-Saadet Grubumuzun, Kamu ihalelerinde kaynakların etkin kullanımı, kamu yararının korunması ve hesap verilebilirliğin sağlanması için alınacak tedbirlerin ve yapılacak düzenlemelerin belirlenmesi” amacıyla TBMM’ye sunduğu Meclis Araştırma Önergemiz, Ak Parti-MHP oylarıyla reddedildi!" ifadeleri yer aldı.