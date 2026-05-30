ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 2026 yılı Nisan ayında ilçe sakinlerinden gelen 12 bin 196 başvuruyu çözüme kavuşturdu. Başvuruların yüzde 82'si 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletilirken, web sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanallarından gelen başvuru sayısı bin 443 olarak kaydedildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 'Yalnızca başvuru alan değil, aktif iletişim kuran bir yapı' olarak tanımladığı Turunç Masa, ayrıca Nisan ayında 24 bin 7 kişiyle birebir iletişim kurarak aktif bir hizmet yürüttü.

Müdürlükler bazında en yoğun talep, 2 bin 181 başvuruyla Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapıldı. Bu başvuruların 557'sini evde bakım hizmetleri, 445'ini ise hasta nakil işlemlerine yönelik talepler oluşturdu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ise bin 935 başvuruyla ikinci sırada yer aldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne en fazla talep 763 başvuruyla işyerlerinden ambalaj atıklarının toplanması üzerine gerçekleşti.

Mahalle bazında ise en fazla başvuru 907 taleple Güzeloba Mahallesi'nden geldi. Güzeloba'yı 565 başvuruyla Çağlayan ve 496 başvuruyla Şirinyalı Mahallesi izledi.