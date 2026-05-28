Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, son günlerde parti içi muhalefet ve hukuki süreçler üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamoyunda geniş yankı uyandıran yargısal gelişmelere açıklık getiren Özel, mevcut hukuki durumun kurumsal işleyişi etkilemediğini belirtti.

"Mesele Niyet Meselesidir"

Süreçle ilgili net mesajlar veren CHP Lideri Özgür Özel, tedbir kararlarının ya da hukuki engellerin parti yönetimini ve kurultay iradesini sekteye uğratamayacağını ifade etti. Tartışmaların odağındaki idari adımlara değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:"Tedbir kararı genel başkanlığımı elimden almıyor. Bu süreçlerin kurultay yapılmasına veya partinin işleyişine engel teşkil etmediğini bilmek gerekir. Burada asıl mesele niyet meselesidir."

Parti Yönetimi Görevinin Başında

Siyaset kulislerinde hareketliliğe neden olan bu açıklamalarla birlikte Özgür Özel, CHP'nin kurumsal kimliği ve seçilmiş yönetiminin göreve kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi. Hukuki süreçlerin arkasına sığınılarak parti içinde bir yönetim krizinin yaratılamayacağını ifade eden Genel Başkan, tabana ve kamuoyuna "görevinin başında olduğu" mesajını net bir şekilde iletti.

Siyaset uzmanları, Özel’in bu çıkışını parti içi dengeleri korumaya ve olası bir liderlik tartışmasının önüne erkenden geçmeye yönelik stratejik bir hamle olarak yorumluyor.