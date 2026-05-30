CHP’de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yeniden Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurultay tartışmaları ve parti içi hesaplaşma mesajlarının gölgesinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nun en çok ses getiren sözleri ise “FETÖ ajanları” vurgusu oldu.

Bayramlaşma programında partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, CHP’nin yalnızca bir kurultay tartışması yaşamadığını, partinin siyasi geleceği ve ahlaki çizgisi açısından kritik bir süreçten geçtiğini söyledi.

Konuşmasında geçmiş döneme ilişkin özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu, parti içerisinde kendilerini farklı amaçlarla yönlendiren yapıları zamanında fark edemediğini ifade ederek kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarda bulundu.

“Bu Millete Bir Özür Borcum Var”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının en dikkat çekici bölümünde, yıllardır birlikte siyaset yaptığı bazı çevrelerin gerçek niyetlerini zamanında göremediğini söyledi.

Parti tabanına seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesi için çıktıkları yolda bazı yapıların CHP içerisine sızdığını belirterek, bu konuda vatandaşlardan helallik istedi.

Kılıçdaroğlu, “Bu millete bir özür borcum var” diyerek başladığı değerlendirmesinde, CHP içerisinde sonradan ortaya çıkan bazı ilişkileri zamanında fark edemediğini dile getirdi.

“FETÖ Ajanlarını Zamanında Göremedim”

Konuşmanın en çarpıcı bölümü ise FETÖ vurgusu oldu.

Kılıçdaroğlu, geçmiş süreçte CHP içerisinde etkili olmaya çalışan bazı unsurların sonradan gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını savunarak, “Aramıza sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim” ifadelerini kullandı. Bu sözler salonda uzun süre alkışlandı.

CHP lideri, Türkiye’nin geleceği için yürütülen mücadelede dış odaklardan destek arayan, siyasi hesaplar yapan yapılara karşı artık daha dikkatli olunacağını belirtti.

Kurultay Tartışmasını FETÖ İddiasıyla Birleştirdi

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında dikkat çeken bir diğer unsur ise kurultay süreciyle ilgili değerlendirmelerini FETÖ iddialarıyla ilişkilendirmesi oldu.

CHP’nin tarihsel mirasının korunması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, parti içerisinde yaşanan son gelişmelerin yalnızca bir genel başkanlık yarışı olmadığını, çok daha derin bir siyasi ve ahlaki meseleye dönüştüğünü savundu. “Siyaset ahlakla mı, parayla mı yönetilecek?” sorusunu gündeme taşıyan Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeniden temiz bir siyasi zemine kavuşması gerektiğini ifade etti.

“Hesap Soracağım”

Konuşmasında sert mesajlar da veren Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin ortaya atılan iddiaların araştırılacağını belirtti.

Parti içerisinde yaşananların üzerinin örtülmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hesap soracağım” diyerek yeni dönemde kapsamlı bir iç değerlendirme süreci başlatacağının sinyalini verdi. Delegelerin önüne yeniden sandık getirileceğini açıklayan CHP lideri, “şaibesiz ve temiz kurultay” vurgusu yaptı.

CHP’de Yeni Tartışma Başlığı

Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ ajanları” çıkışı siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Açıklamalar, CHP içerisindeki mevcut gerilimi daha da artırırken, Özgür Özel cephesinden de sert yanıtlar geldi.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ifadelerin iktidara yakın medya organlarının söylemleriyle örtüştüğünü savunarak tepki gösterdi. CHP içerisindeki liderlik mücadelesi sürerken, FETÖ tartışmasının da yeni dönemin en önemli siyasi başlıklarından biri haline geldiği değerlendiriliyor.

CHP’de Hesaplaşma Dönemi Mi?

Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez kürsüsünden yaptığı konuşma, yalnızca bir bayramlaşma mesajı olarak değil, CHP’de başlayacak yeni dönemin manifestosu olarak yorumlandı.

Özellikle FETÖ vurgusu, özür açıklaması, kurultay mesajı ve “hesap soracağım” çıkışı; CHP’de önümüzdeki günlerde çok daha sert iç tartışmaların yaşanabileceğinin işareti olarak görülüyor.

Siyasi gözlemcilere göre Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, hem parti içindeki güç mücadelesini hem de CHP’nin gelecekteki siyasi yönünü doğrudan etkileyecek yeni bir sürecin kapısını aralamış durumda.