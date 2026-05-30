Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’nde partililere seslendi. Kurban Bayramı kapsamında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kılıçdaroğlu, hem parti içi tartışmalara hem de kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

CHP Genel Merkezi önünde ve salon içerisinde yoğun katılımın gözlendiği programda Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan partililere hitaben yaptığı konuşmada parti içinde yaşanan sürecin sadece bir yönetim değişikliği olmadığını, aynı zamanda CHP’nin geleceğini ilgilendiren bir hesaplaşma dönemi olduğunu savundu.

“Hesap Soracağım, Bunu Herkes Bilsin”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden birinde Kılıçdaroğlu, CHP kurultay sürecinde ortaya atılan iddialara değinerek sert ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım” diyerek parti içerisinde ortaya çıkan tartışmaların üzerinin örtülmeyeceği mesajını verdi. Kurultay sürecinde delegelerin iradesinin etkilenip etkilenmediğine ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, CHP’nin geçmişten gelen siyasi ve ahlaki birikiminin korunmasının zorunlu olduğunu söyledi.

“Bu Hesaplaşma Kişisel Değil, Ahlakidir”

Konuşmasında sık sık “arınma” ve “yeniden yapılanma” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, parti içinde yaşanacak sürecin bir intikam operasyonu olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

CHP’nin yeniden kendi ilkeleri etrafında birleşmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, hesaplaşmanın kişilerle değil, ortaya atılan iddialarla ilgili olduğunu söyledi. Parti tabanına seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeniden güven veren bir yapıya dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

“Hileli Değil, Temiz Kurultay Yapacağız”

Parti tabanının en çok merak ettiği konulardan biri olan yeni kurultay takvimi hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, net bir tarih vermekten kaçındı. Ancak CHP delegelerinin önüne yeniden sandık getirileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Temiz bir kurultay yapacağız” mesajı vererek, yeni dönemde delegelerin iradesinin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde sandığa yansıtılacağını ifade etti. Parti yönetiminin hukukçularla birlikte süreci değerlendirdiği ve uygun koşullar oluştuğunda kurultay kararının alınacağı belirtiliyor.

CHP’de Yeni Güç Mücadelesi

Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Merkez kürsüsüne çıkması, CHP’de son aylarda derinleşen liderlik tartışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı. 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından yeniden partinin başına dönerken, süreç parti içerisinde farklı görüşlerin daha görünür hale gelmesine neden oldu.

Bir yanda değişim sürecini savunan ve Özgür Özel etrafında şekillenen yapı bulunurken, diğer yanda mahkeme kararının ardından parti yönetimini yeniden üstlenen Kılıçdaroğlu ekibi yer alıyor. Siyasi kulislerde gözler şimdi CHP’nin olağanüstü kurultay takvimine ve delegelerin nasıl bir tercih yapacağına çevrilmiş durumda.

Genel Merkezde Verilen Mesaj

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşma, yalnızca bir bayramlaşma konuşması olarak değil, partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi hattın da ilk işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle “hesap soracağım”, “arınacağız” ve “temiz kurultay” vurguları, CHP’de yeni dönemin ana sloganları olmaya aday görünüyor.

Mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi depremin etkileri sürerken, CHP’nin önündeki en kritik başlığın yeni kurultay süreci ve parti içi meşruiyet tartışmalarının nasıl sonuçlanacağı olduğu değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez kürsüsünden verdiği mesajlar ise bu mücadelenin henüz sona ermediğini ortaya koydu.