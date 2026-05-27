CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında polis ablukasında partiden ekibiyle birlikte çıkarak TBMM'de çalışmalarını sürdüren Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçiriyor. Özel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaptığı açıklamada erken seçim çağrısını yinelerken, Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'Kurultayın yolu açık' sözleriyle seslendi.

MANİSA (İGFA) - CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını Manisa Hatuniye Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP teşkilatlarının ortak talebinin seçim olduğunu ifade eden Özgür Özel, 'Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız, bütün üyelerimiz herkes seçim diyor' dedi.

Parti içi tartışmalara ilişkin de konuşan Özgür Özel, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, 'Kılıçdaroğlu'nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz' diyerek kurultay sürecine işaret etti. Kurultaya gitmenin yolunun açık olduğunu belirten Özel, genel başkanın doğrudan üyelerin oyuyla belirlenmesini önerdi.

Özgür Özel, '2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime hazırım. Bu Türkiye'ye çok iyi örnek olur, bütün tartışmalar da biter' ifadelerini kullandı.

Bu arada açıklamalar sonrasında önce aile büyüklerinin yanı sıra, vefat eden; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, CHP Manisa İl Başkanı eczacı Mete Erdem ile MHP İl Başkanı eczacı Cemil Çöllü ve eczacı Neşe Gülersoy'un kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

CHP'li Özel, garnizon ve polis şehitliğini de ziyaret etti.