CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyaset sahnesindeki gerilim her geçen gün büyürken, CHP Lideri TBMM Grup Başkanı Özgür Özel Ankara’da dikkat çeken bir gövde gösterisine imza attı. Güvenpark’ta düzenlenen bayram buluşmasının ardından binlerce partiliyle birlikte Anıtkabir’e yürüyen Özel, hem parti tabanına hem de siyasi rakiplerine güçlü mesajlar verdi.

Ankara’nın merkezinde başlayan buluşma kısa sürede bir miting atmosferine dönüşürken, CHP tabanının önemli bölümünün Özel’e verdiği destek dikkat çekti. Alanı dolduran kalabalık sık sık “Özgür Başkan”, “Özgür Gelecek, Özgür Türkiye” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Güvenpark’tan Anıtkabir’e Uzanan Yürüyüş

Konuşmasının ardından kürsüden partililere seslenen Özel, CHP’nin içinden geçtiği sürecin sıradan bir parti içi tartışma olmadığını savundu.

Kalabalığa dönerek, “Bu cendereden bu partiyi çıkarmak için hukuki mücadeleye, siyasi mücadeleye ve gerekirse bedenimizi ortaya koymaya var mısınız?” diye seslenen Özel, ardından beklenmedik bir çağrı yaptı:

“Benimle birlikte Anıtkabir’e yürümeye var mısınız? Beni seven arkamdan gelsin.”

Bu çağrının ardından on binlerce kişi Güvenpark’tan Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca CHP bayrakları ve Türk bayrakları taşınırken, kalabalık sık sık Mustafa Kemal Atatürk lehine sloganlar attı.

Siyasi gözlemciler, yürüyüşü yalnızca bir bayram etkinliği değil, CHP’deki liderlik tartışmalarına verilen kitlesel bir cevap olarak değerlendirdi.

“Bu Bir İktidar Yürüyüşüdür”

Anıtkabir yolunda yaptığı açıklamalarda Özel, yürüyüşün sembolik anlamına vurgu yaptı.

Özel, yaşanan sürecin yalnızca CHP içerisindeki koltuk mücadelesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu savundu. Yürüyüşü “iktidar yürüyüşü” olarak tanımlayan Özel, CHP’nin halk desteğini kaybetmediğini göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Parti kaynakları da yürüyüşün, CHP örgütlerine moral vermek ve değişim sürecinin tabanda karşılığı olduğunu göstermek amacıyla önemli bir siyasi mesaj taşıdığı görüşünde.

Kılıçdaroğlu’nun Sözlerine Çok Sert Yanıt

Yürüyüşün en dikkat çekici başlıklarından biri ise Özel’in, yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına verdiği yanıt oldu.

Kılıçdaroğlu’nun, “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız” sözlerinin sorulması üzerine Özel oldukça net konuştu.

Özel, isim vermeden Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımını eleştirerek şu görüşü dile getirdi:

“AK Parti yargısına güvenerek ve AK Parti ile pazarlık yaparak bir sonuç alınabileceğini düşünenler, bütün arkadaşlarımıza büyük haksızlık yapıyor.”

Bu açıklama CHP’de süren liderlik krizinin artık örtülü mesajların ötesine geçtiği şeklinde yorumlandı.

“Masumiyet Karinesi” Vurgusu

Özel, hakkında soruşturma yürütülen CHP’li belediye başkanlarına da sahip çıktı.

Kimin suçlu ya da suçsuz olduğuna ancak bağımsız ve tarafsız bir yargının karar verebileceğini belirten Özel, mevcut yargı düzeni içerisinde siyasi değerlendirmeler yapılmasının yanlış olduğunu savundu.

“Kimin masum, kimin masum olmadığını anlamak için önce tarafsız yargı gerekir” diyen Özel, masumiyet karinesinin demokratik hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu sözler, CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalar konusunda parti yönetiminin savunma hattını da ortaya koydu.

Mansur Yavaş ve Parti Kurmayları da Yürüyüşteydi

Anıtkabir yürüyüşüne CHP’nin çok sayıda il ve ilçe yöneticisinin yanı sıra belediye başkanları da katıldı.

Yürüyüşte Özel’in yanında Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yer aldı. Partinin birçok il başkanı, örgüt temsilcisi ve gençlik kolları da kortejde bulundu.

Kalabalığın büyüklüğü ve yürüyüşe katılım düzeyi, CHP tabanındaki güç dengelerine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP’de Mücadele Yeni Bir Evreye Giriyor

Ankara’daki yürüyüş, CHP’de mahkeme kararının ardından başlayan siyasi mücadelenin artık yalnızca hukuk zemininde değil, meydanlarda da sürdürüleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bir tarafta Genel Merkez yönetimine dönen Kılıçdaroğlu ve ekibi bulunurken, diğer tarafta örgüt desteğini koruduğunu göstermeye çalışan Özgür Özel cephesi yer alıyor.

Anıtkabir’e uzanan yürüyüş, CHP’nin kurultay sürecine giderken hangi ismin parti tabanında daha güçlü karşılık bulduğu tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özel’in verdiği mesajlar ise yalnızca Kılıçdaroğlu’na değil, iktidara ve yargı süreçlerine yönelik siyasi bir meydan okuma olarak yorumlandı.