ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında birlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaparken, Gazze ve İslam coğrafyasında yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın manevi anlamına değinen MHP lideri Bahçeli, kurban ibadetinin teslimiyet, takva, paylaşma ve fedakârlığın en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti. Bayramların yalnızca sevinç günleri olmadığını belirten Bahçeli, bu özel günlerin aynı zamanda yardımlaşma, gönül alma ve toplumsal dayanışma zamanı olduğunu kaydetti. Mesajında, 'Bayram yalnızca gülen yüzlerin değil; yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır' ifadelerini kullanan Bahçeli, ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin, yaşlıların ve kimsesizlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Gazze, Tahran ve İslam coğrafyasındaki çatışma ve acılara da değinen Bahçeli, masum sivillerin hedef alınmasının insanlığın en ağır imtihanlarından biri olduğunu belirtti. Bombalar altında yaşam mücadelesi veren çocukların, evlat acısı yaşayan anne ve babaların dramının tüm insanlığın vicdanını yaraladığını ifade eden Bahçeli, zulmün sonsuza kadar sürmeyeceğine inandıklarını söyledi. Türkiye'nin bölgesel krizler karşısında sağduyu, diplomasi ve kalıcı barış anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğini belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi sorumluluğunu kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Bahçeli, mesajının sonunda şehit aileleri, gaziler, Türk milleti ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara güvenli seyahat temennisinde bulundu.