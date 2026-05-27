Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararı sonrasında başlayan liderlik tartışması yeni bir boyuta taşındı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle yaptığı bayramlaşma toplantısındaki açıklamalarına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Sözcü TV’ye konuşan Özel, kurultay süreci ve parti yönetimine ilişkin tartışmalar üzerinden Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi. Özel’in “Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir” sözleri CHP’deki siyasi krizin yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasi ve psikolojik bir mücadeleye dönüştüğünü ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu Ne Demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle gerçekleştirdiği bayramlaşma programında CHP’de yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Parti içinde yaşanan tartışmaların sona ermesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu’nun özellikle “hukuki süreçlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki vurgusu dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında, mahkeme kararının yok sayılmaması gerektiğine işaret ettiği ve partinin kurumsal yapısının korunmasının önemine vurgu yaptığı değerlendirildi.

Bu açıklamalar CHP kulislerinde, “Kılıçdaroğlu görevi bırakmaya sıcak bakmıyor” şeklinde yorumlandı.

Özgür Özel’den Yanıt: “Kurultayın Önünde Engel Yok”

CHP Lideri Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’nun bu mesajlarına doğrudan yanıt verdi.

Sözcü TV’de konuşan Özel, hukuk üzerinden yürüyen tartışmaların aslında siyasi iradeyle çözülebileceğini savundu. “Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.”

Özel’in bu sözleri, CHP’de olağanüstü kurultay seçeneğinin halen masada olduğu şeklinde yorumlandı.

Özel ayrıca, CHP’nin geleceğinin mahkeme salonlarında değil parti üyelerinin ve delegelerin iradesiyle belirlenmesi gerektiğini savundu.

CHP’de İki Ayrı Yol Haritası

Yaşanan gelişmeler, CHP içinde iki farklı yaklaşımın netleşmeye başladığını gösteriyor.

Kılıçdaroğlu Cephesi

Mahkeme kararının meşruiyetine vurgu yapıyor.

Parti içi krizlerin kontrollü biçimde çözülmesini savunuyor.

“Kurumsal devamlılık” söylemini öne çıkarıyor.

Yargı kararlarının yok sayılmasının CHP’ye zarar vereceğini düşünüyor.

Özgür Özel Cephesi

Parti yönetiminin kaynağının delegeler ve üyeler olduğunu savunuyor.

Yeni kurultay ya da üyeye dayalı seçim modelini gündemde tutuyor.

“Siyasi meşruiyet” kavramını öne çıkarıyor.

Parti tabanının desteğini korumaya çalışıyor.

İzmir Mesajı Ankara’ya Taşındı

Özgür Özel’in İzmir mitinginde yaptığı “2 milyon CHP üyesi genel başkanı seçsin” çağrısı, şimdi Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına verdiği yanıtla birlikte daha net bir siyasi stratejiye dönüşmüş durumda.

CHP kulislerinde, Özel’in doğrudan tabanı mobilize ederek parti içindeki meşruiyet tartışmasını üyeler üzerinden çözmek istediği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu cephesinin ise süreci daha çok hukuk ve parti geleneği üzerinden okumaya devam ettiği belirtiliyor.

Parti İçinde Kritik Bekleyiş

CHP’de gözler şimdi:

Olası yeni kurultay takvimine,

Mahkeme sürecinin nasıl işleyeceğine,

Parti Meclisi ve MYK’nın alacağı kararlara,

Ve en önemlisi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşebilecek yeni görüşmelere çevrildi.

Siyasi gözlemcilere göre CHP’deki mücadele artık yalnızca “genel başkanlık yarışı” değil; partinin gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin bir sistem tartışmasına dönüşmüş durumda.

Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar ve atılacak adımlar, yalnızca CHP’nin değil Türkiye muhalefetinin geleceğini de belirleyebilir.