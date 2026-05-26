İZMİR – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde ve yargı süreçlerinde yaşanan tartışmaların gölgesinde İzmir’de önemli mesajlar verdi. "Mutlak butlan" kararının ardından düzenlenen ilk planlı halk buluşmasında konuşan Özel, hem parti örgütüne hem de CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken çağrılarda bulundu.

Meydana Polis Müdahalesi

Özgür Özel’in katılacağı buluşma öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan partililer ve vatandaşlar, polis müdahalesiyle karşılaştı. Meydanın çevresi polis barikatlarıyla kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi, TOMA ve gözaltı otobüsü sevk edildi.

İzmir Valiliği'nin güvenlik ve kapasite gerekçesiyle mitingin Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'nda yapılmasını istediği öğrenildi. Alanda yaşanan gerginliğin ardından kalabalık, CHP yöneticilerinin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Özgür Özel de vatandaşlarla birlikte yürüyerek miting alanına geçti.

“Bu Parti Mahkeme Salonlarında Teslim Alınamaz”

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye hitap eden Özel, CHP'nin tarihsel misyonuna vurgu yaptı. Son dönemde partiyi hedef alan girişimlerin sonuç vermeyeceğini belirten Özel, CHP'nin kararlarını üyelerin ve delegelerin vereceğini söyledi.

Özel konuşmasında şu mesajları öne çıkardı:

“Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkeme koridorlarında dizayn etmeye çalışanlar başarılı olamayacak. Bu parti, kararlarını üyeleriyle, örgütüyle ve delegeleriyle alır.”

Kılıçdaroğlu’na Açık Çağrı

Konuşmasının en dikkat çekici bölümü ise Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik çağrısı oldu.

CHP içinde yaşanan genel başkanlık tartışmalarına değinen Özel, partinin geleceğinin yargı kararlarıyla değil üyelerin iradesiyle şekillenmesi gerektiğini belirtti.

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrımdır; gelin bu tartışmaları bitirelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını mahkemeler değil, CHP üyeleri seçsin. Kararı 2 milyon CHP üyesi versin.”

Bu sözler meydanda bulunan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

Parti İçi Krizde Yeni Aşama

Özel'in bu çıkışı, CHP'de son aylarda devam eden liderlik tartışmalarında yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Siyasi kulislerde, Özel'in "üyeye dayalı seçim" önerisinin yalnızca Kılıçdaroğlu'na değil, parti içindeki tüm tartışmalara yönelik bir çözüm modeli olduğu yorumları yapılıyor.

Özellikle "mutlak butlan" tartışmalarının ardından CHP yönetiminin meşruiyetini doğrudan üyelerin iradesine dayandırma arayışında olduğu belirtiliyor.

İzmir’den Verilen Mesaj

CHP açısından sembolik öneme sahip İzmir'de gerçekleştirilen buluşma, yalnızca bir miting olmanın ötesinde siyasi bir güç gösterisine dönüştü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki müdahale ve sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda oluşan kalabalık, CHP yönetiminin taban desteğini koruduğunu göstermeyi amaçlayan bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Özgür Özel'in İzmir'den verdiği "kararı üyeler versin" mesajı ise önümüzdeki günlerde CHP içindeki tartışmaların merkezine oturacak gibi görünüyor.

Siyasi Analiz

İzmir mitingi, CHP'deki liderlik mücadelesinin artık yalnızca hukuk ve kurultay tartışmaları üzerinden değil, doğrudan taban desteği üzerinden yürütüleceğinin işaretlerini verdi. Özel, bir yandan parti örgütünü yanında tuttuğunu göstermeye çalışırken diğer yandan Kılıçdaroğlu'na "üyenin hakemliği" formülünü önererek siyasi baskıyı artırdı. Bundan sonraki süreçte CHP'de yaşanacak gelişmeler, yalnızca parti içi dengeleri değil Türkiye'deki muhalefetin genel yönünü de belirleyebilir.