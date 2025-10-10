Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin envantere alındığını duyurdu. 5,56 mm piyade tüfeği, Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ve çeşitli mühimmatlar TSK'nın gücüne güç kattı

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında, savunma sanayindeki yerli ve milli projelerle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na muhtelif miktarda 5,56 mm piyade tüfeği ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) teslim edildiğini duyuran bakanlık, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan bu sistemler, resmi olarak envantere alındığını bildirdi.

ASFAT VE MKE'DEN ÖNEMLİ KATKILAR

Bu arada haftalık bilgilendirmede Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT Anonim Şirketi, 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen '5'inci Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılarak savunma sanayiindeki yeniliklerin sergilendiği, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi tarafından, başta Nüfuz Edici Bomba (NEB) olmak üzere çeşitli çaplarda silah ve mühimmat teslimatları tamamlandığı kaydedildi.