MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7/24 esasıyla sürdürdüğü operasyonlarda geçtiğimiz hafta 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, sınır ötesi arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve malzemenin imha edildiğini duyurdu. Bakanlık, Suriye'de 664 kilometre tünel imha edildiğini, sınırda ise 294 yasa dışı geçiş şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Antalya açıklarındaki TCG Anadolu'da gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda 1 terörist daha teslim olduğunu duyurdu.

Sınırlarımızda ve ötesinde devam eden arazi arama-tarama, mağara-sığınak tespiti ile mayın ve el yapımı patlayıcı imha çalışmalarının yoğunlaştırıldığını belirten Aktürk, 'Teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme kullanılamaz hale getirildi' dedi.

SURİYE'DE TÜNEL İMHA OPERASYONLARI HIZ KAZANDI

Suriye harekât alanlarında yürütülen 'tünel imha' faaliyetlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Tel Rıfat'ta 276 kilometre, Menbic'de 388 kilometre olmak üzere toplam 664 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildiğini kaydetti.

SINIR GÜVENLİĞİNDE YOĞUN DENETİMLER: 294 YAKALAMA, 996 ENGELLEME

Hudut hatlarında uygulanan en yoğun tedbirler kapsamında hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 294 şahıs yakalandı. 996 kişi ise sınırı geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana toplam yakalanan sayısı 7.471, engellenen kişi sayısı ise 52.872 olarak kaydedildi.Ayrıca, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.