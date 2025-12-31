Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yılı Uzlaştırmacı Asgarî Ücret Tarifesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye göre uzlaştırmacılara ödenecek ücretler, sürecin olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasına ve taraf sayısına göre belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 2026 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek ücretlerin alt ve üst sınırlarını düzenliyor.

Yeni tarifeye göre uzlaştırmacı ücreti; tarafların sosyal ve ekonomik durumu, uzlaştırmacının sürece katkısı, gösterdiği gayret, taraf sayısı ile uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak belirlenecek. Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği dosyalarda ise ücretler eşit şekilde ödenecek.

Tarifede yer alan ücretler şöyle:

Uzlaştırmacılara ayrıca Harcırah Kanunu hükümleri kapsamında zorunlu yol giderleri de belirlenen sınırlar dahilinde ödenecek.

Ücretler, uzlaştırma raporunun ibraz edilmesinin ardından Cumhuriyet savcısının sarf kararıyla ödenecek ve tarife 2026 yılı boyunca uygulanacak