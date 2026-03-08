TBMM Genel Kurulu yeni haftada yoğun gündemle toplanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki gerilime ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 10 Mart Salı günü başlayacak. Genel Kurulda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin milletvekillerine bilgilendirme yapacak.

Bakanların sunumlarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki çatışmaların yayılma ihtimali, Orta Doğu'da artan gerilim ve Türkiye'nin izlediği diplomatik ve güvenlik politikaları ele alınacak. Bakanlara sunumları için 30'ar dakika süre verilecek.

Siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar ise 20'şer dakika olacak. Grubu bulunmayan iki milletvekili de 5'er dakika söz alabilecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan haftalık gündeme göre Genel Kurulda ayrıca görüşmeleri devam eden 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kalan maddeleri ele alınacak. İlk 21 maddesi kabul edilen düzenlemeye göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan durumlarda döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermayeye tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırma yetkisi ise Cumhurbaşkanı'na verilecek.

Teklifle birlikte milli parklarda koruma ve denetim görevleri orman muhafaza memurlarının yanı sıra av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da yürütülebilecek. Korunan alanlarda el konulan yapı ve tesislerin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılması ya da gerekli görülmesi halinde değerlendirilmesi öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında milli parklarda doğal ve ekolojik dengeyi bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden girenlere ise giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Avlanma cezalarında da artış öngörülüyor. Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı alanlarda avlananlara verilen idari para cezası 200 liradan 10 bin liraya çıkarılacak. Özel koruma sahaları, yaban hayatı geliştirme sahaları ve üretme istasyonlarında avlananlara kesilen ceza ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.

Genel Kurul gündeminde ayrıca Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi de yer alıyor.

Öte yandan Meclis komisyonlarında da yoğun bir çalışma programı bulunuyor.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sosyal medyaya yönelik düzenlemeler ile doğum izni konularını da içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklif görüşülecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon ve Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu da gündemlerindeki başlıkları ele alınması bekleniyor.