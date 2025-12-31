İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bin 773 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yaklaşık 80,7 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan bin 123 şüpheliden 584'ü tutuklandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, il genelinde faaliyet gösteren çeşitli örgütlere yönelik yürütülen soruşturmaların bilançosunu açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçları kapsamında toplam bin 773 şüpheli hakkında etkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmalar kapsamında bin 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 584 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen; taşınır ve taşınmazlar, şirket payları, hak ve alacaklar dâhil olmak üzere yaklaşık 80 milyar 735 milyon 640 bin TL değerindeki mal varlığına, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesi uyarınca el konulduğu ifade edildi.