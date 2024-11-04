İç giyim sektöründe faaliyet gösteren sayılı yerli markalardan olan Yeni İnci, üçüncü kuşakla birlikte markalaşma çalışmaları, AR-GE yatırımları ve farklı kategorilerde üretim ve ihracat atağı ile birlikte büyüme hızına ivme kazandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - 1964 yılından bu yana iç giyim piyasasının en bilinen ve her dönem en çok tercih edilen markalarından olan Yeni İnci, yönetime üçüncü kuşağın gelmesiyle birlikte stratejik ve ekonomik hamlelerine hız veriyor. 2 fabrika ve 20 farklı üretim tesisi ile Türkiye’de üretmeye devam eden Yeni İnci, iç giyim, pijama, mayo, ev ve spor giyimden oluşan geniş ürün gamıyla yılda yaklaşık 6 milyon adetlik bir üretim hacmi yaratıyor. Üretim kapasitesinin yarısını iç piyasaya, diğer yarısını ise ihracata aktaran markanın hedefi hem üretim hacmini yükseltmek, hem de şu anda 200 olan çalışan sayısını artırarak istihdama daha çok katkı sağlamak.

ÜRETİMİN YÜZDE 50’Sİ İHRAÇ EDİLİYOR

Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Yeni İnci, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere tam 40 ülkeye ihracat yapıyor. Yurtdışında 100’e yakın farklı ülkede Yeni İnci etiketiyle satış bulunuyor. Ayrıca Irak, İran ve Azerbaycan’da Yeni İnci tabelasıyla mağazalar yer alıyor.

Marka bu günlerde e- ticarete de hız kazandırmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda odağına Amerika’yı koyarak burada e-ticaret yoluyla büyümeye hazırlanıyor. Amerika pazarındaki yoğun büyük beden ihtiyacı, ürün çeşitliliği ve sahip olunan yüksek kalite Yeni İnci’yi burada öne çıkaran özellikler olarak görülüyor ve büyük bütçeli reklam çalışmalarına hazırlanılıyor.

YURT İÇİNDE HEDEF 2025 SONUNA KADAR 5 MAĞAZA

Türkiye’de 81 ilde 3 bin farklı perakende noktasında olan Yeni İnci için mağazacılık ise yeni bir alan. Şu anda 5 perakende mağazayla hizmet veren Yeni İnci’nin ilk mağazası Olivium AVM’de açıldı. 2025 yılının sonuna kadar bu sayının 5’e yükseltilmesi planlanıyor.

Mağazalaşma ayrıca 5 yıllık hedeflerde de Yeni İnci’nin öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. Yurt dışında da bilgi birikimi yüksek, tecrübeli ve pazarı tanıyan distribütörler aracılığıyla mağaza açılışları planlanıyor.

ÜÇÜNCÜ FABRİKA YOLDA

Yeni İnci stratejik hedeflerinin merkezine yatay büyümeden çok, kendi alanında paralel bir büyümeyi koyuyor. Şu anda İstanbul Bayrampaşa’da iki fabrikası olan Yeni İnci, üçüncü fabrika için de hazırlıklara başladı.