Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı vurgusu yaptı. Yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.ANKARA (İGFA) - 2025-2026 Adli Yılı, 1 Eylül 2025’te Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen törenle açıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve yargı mensupları katıldı.

Adaletin devlet ve toplum için önemine dikkat çekilen törende, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı sistemi öne çıktı.

BAKAN TUNÇ’TAN BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı konuşmasında, gücünü bağımsızlığından, meşruiyetini tarafsızlığından, saygınlığını vicdanlardan alan hâkimler başta olmak üzere savcılara avukatlara ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Bakan Tunç, adaletin devletin temeli ve toplumsal güvenin teminatı olduğunu vurguladı.

CEVDET YILMAZ: “HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu arada törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, adaletin devletin temeli, kalkınmanın, özgürlüklerin ve toplumsal güvenin en önemli dayanağı olduğunun altını çizerek, "Bugüne kadar hukuk devletini güçlendiren reformlarla adalet sistemimizi daha erişilebilir, etkin ve güvenilir kıldık” dedi. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi ile hukukun üstünlüğünü esas alan, hızlı ve çözüm odaklı bir adalet düzeni için çalışacaklarını belirtti.

Sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasa hedefiyle millet beklentilerini karşılayacaklarını ifade eden Cevdet Yılmaz, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.