İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) tarafından yayımlanan "Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Uygulamaları" Politika Notu, Türkiye'deki akıllı şehir uygulamalarının güncel durumunu gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020 yılından itibaren yapılan Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli verilerine dayanan rapora Türkiye'de 81 ilden yalnızca Konya, İstanbul ve Bursa "güçlü" kategorisinde yer alıyor.

KONYA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Buna göre Konya, 5 ana ölçüt ve 16 alt ölçütün tamamında güçlü performans sergileyerek birinci sırada yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geniş bir ağa sahip kamera izleme sistemlerinin yanı sıra, Konyakart gibi akıllı şehir uygulamalarına ek olarak "Bisiklet Sayaç Sistemi", "Afet Yönetim Bilgi Sistemi", "Engelsiz Konya", “Akıllı Destinasyon Konya” ve "Dijital Sanatlar Akademisi" gibi yenilikçi uygulamaları raporda öne çıkıyor. Ayrıca, hizmete alınan Proje Öneri Platformu aracılığıyla şehir sakinlerinin Konya’da gerçekleştirilmesini istedikleri akıllı şehir uygulamalarına yönelik taleplerini iletmelerine imkan sağlanıyor. Bu sayede Konya’da akıllı şehir uygulamalarının katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmesi ön plana çıkıyor.

Ayrıca, Açık Veri ve Teknoloji Derneği’nin 2024 yılı verilerini baz alarak hazırladığı Açık Veri Endeksi’ne göre de Konya, Türkiye’de açık veri portalına sahip 12 büyükşehir belediyesinden biri olarak bu endekste de ilk sıralarda bulunuyor.

İLKE Vakfı TODAM'ın yayımladığı politika notu, Türkiye'de akıllı şehir dönüşümünün henüz başlangıç aşamasında olduğunu, ancak Konya gibi örneklerin diğer yerel yönetimler için rol model teşkil edebileceğini ortaya koydu. Rapor, kapsayıcı ve yenilikçi politikalarla desteklenmesi halinde Türkiye'nin akıllı şehir vizyonunun küresel ölçekte örnek bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.