İBB tarafından İstanbul’a kazandırılan ilk uluslararası su sporları tesisi olan Haliç Su Sporları Merkezi 20 – 21 Eylül’de 8 – 15 yaş arası çocukların katılacağı İBB Haliç Yelken Yarışları’na ev sahipliği yapacak. İBB ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde üçüncü kez gerçekleştirilecek etkinlikte 10 kulübün 100 sporcusu yarışacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), su sporlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilme kapasitesine sahip olan ve 2025 yılında 60 bin 593 kullanım sayısına ulaşan Haliç Su Sporları Merkezi’nde bu hafta sonu İBB Haliç Yelken Yarışları düzenlenecek.

Bosphorus Cup kapsamında 8– 15 yaş aralığındaki sporcuların yelken açacağı organizasyon Optimist ve RS Quest kategorilerinde düzenlenecek. Sporcular denizde şampiyonluk mücadelesi verirken aileleri de tribünlerden heyecanlarına ortak olacak. Yarışların sonunda kulüplere ve sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.

Haliç Su Sporları Merkezi’nde Beyoğlu, Eyüp ve Fatih bölgelerindeki çocuk ve gençlere kürek, kano ve yelken branşlarında eğitimler veriliyor. Fitness branşında da spor severlere hizmet veren tesiste bölgedeki kulüplere antrenman yapma imkanı da sunuluyor.