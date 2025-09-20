Uluslararası Mersin Briç Festivali 39. kez kapılarını açtı
Uluslararası Mersin Briç Festivali 39. kez kapılarını açtı
İçeriği Görüntüle

Uzun yıllar Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda tesis amirliği yapan, ancak yakalandığı amansız hastalık sonrasında aramızdan ayrılan Gültekin Kavak adına düzenlenen turnuvanın Voleybol Turnuvası’nın ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuwait Club’ı 3-2 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Organizasyonun ilk gününde Libya ekibi Swehly Club’ı 3-0 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda 4 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın ikinci gününde de istediğini aldı. Rakibi karşısında ilk seti 25-21 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 25-15 aldı. Üçüncü sette rakibinin 25-22’lik üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti 25-18 alınca maç tie-break setine taşındı.

Finale setini de 15-12 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Turnuvanın ikinci gününde oynanan diğer karşılaşmada ise 25-16, 25-14 ve 25-18’lik setlerle Gebze Belediyespor, Swehly Club’ı 3-0 mağlup etti.

Organizasyonun son gününde bugün saat 15.00’te Swehly Club-Kuwait Club, saat 17.30’da ise Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

Kaynak: İGF