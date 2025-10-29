Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İki çocuğun hayatını kaybettiği olayda, ekiplerin yoğun çabası sonucu 18 yaşındaki Dilara Bilir 8 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma ekipleri şimdi Dilara'nın anne ve babasına ulaşmaya çalışıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonrası arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları koordineli bir şekilde sürüyor.

Malatya'da 70 milyon liralık sulama yatırımı
Malatya'da 70 milyon liralık sulama yatırımı
İçeriği Görüntüle

Ekipler, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için büyük özveriyle görev yaparken, 8 saatlik çalışmanın ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarılırken, aynı enkazdan 2 çocuk cansız bedenlerine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri şimdi Dilara'nın anne ve babasına ulaşmaya çalışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Gebze'de arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Biz de alanda ekiplerimize destek olarak koordinasyonun en verimli şekilde ilerlemesi için çalışıyoruz. Gebze'de yaşanan elim olayın ardından, çöken binanın yakınında ikamet eden 9 ailemizi, evleriyle ilgili teknik inceleme ve rapor süreci tamamlanana kadar Darıca'daki Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerimizde misafir edeceğiz.'

Olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri tam kadro görev yapıyor. Çevredeki riskli binalar için teknik inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, 'Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir' dedi.

Vatandaşların güvenliği için bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: RSS