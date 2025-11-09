Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsünde, rehber Ahmet Alkan'ın hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Yedigöller'e gezi için gelen 50 kişilik yolcu otobüsünün motor bölümü, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. O esnada bölgede bulunan Yedigöller Turizm Rehberi Ahmet Alkan, otobüsün alt kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek durumu hemen fark etti. Alkan, yoldan geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüplerini topladı ve alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, otobüsün patlamasını ve yolcuların zarar görmesini engelledi.

Olay sırasında otobüste bulunan yaklaşık 50 yolcu, herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından yolcular, gösterdiği soğukkanlılık ve cesaret nedeniyle Ahmet Alkan'a teşekkür ederek, 'Sen bizim ve Yedigöller'in kahramanısın' sözleriyle takdirlerini dile getirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.