İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe pazarlarında balık ve balık boyu denetimine başladı.

Bu yıl ilki Fındıklı pazarında yapılan denetimlerde, balıkların sağlıklı olup olmadıkları ve balıkların belirlenen ölçülerin dışında satılıp satılmadıkları incelendi. Balık ölçme cetveli ile tezgâhlara giderek tüm balıkları tek tek denetleyen ekipler, belirlenen boyun altında olan balıklara tutanakla el koydu. Balık satıcılarını da uyaran ekipler, zamanından önce avlanma yapılmaması, balıkların alınırken boylarına dikkat edilerek alınması gerektiğini söylediler. Ekipler, balık türlerinin neslinin devamı ve sağlıklı yetişebilmesi için ölçümlere sık sık devam edeceklerini belirtti.