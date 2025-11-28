Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile yaptığı görüşmede sosyal medya yaş sınırlamaları, ebeveyn onayı ve dijital platformların sorumluluklarının artırılması gibi kritik düzenlemelerin gündemde olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Heyeti ile Bakanlıkta bir araya gelerek çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı risklere yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmede dijital platformlardaki tehditlerin azaltılması, çevrimiçi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Çocukları dijital ortamların tehlikelerinden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklerin gençler üzerinde ciddi etkiler bıraktığını belirterek, sosyal medya yaş sınırlamaları ve ebeveyn onayı gibi düzenlemeler için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Uraloğlu, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.