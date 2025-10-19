Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yazma ve nadir basma eserlerin tespit ve tescili için yeni bir yönetmelik yayımladı. Kültürel mirasın korunması ve kayıt altına alınması süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik, 5 Eylül 2025 tarihli önceki yönetmeliği yürürlükten kaldırdı.

Kamu kurumlarındaki yazma eserler (el yazması kitap, mecmua, risale, murakka) ve 1 Kasım 1928 öncesi basılmış nadir basma eserlerin (kitap, kitapçık, süreli yayın) tespit ve tesciline ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni yönetmeliğin takibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nca yapılacak.

Bu kapsamda eserlerin yazma/nadir basma niteliğini belirlemek için Daire Başkanlığı veya taşra teşkilatında 3-5 kişilik 'Eser Tescil Komisyonu' kurulacak.

Komisyon, yazma eser uzmanları, kütüphaneciler, mütercimler ve restoratörlerden oluşacak; gerekirse Bakanlık'tan veya üniversitelerden uzman talep edilebilecek.

Komisyon, 15 gün içinde salt çoğunlukla karar verecek; fazla eser olması durumunda süre 15 gün uzatılabilecek.

Kararlara, komisyon üyesi veya eser sahibi kamu kurumu 30 gün içinde itiraz edebilecek. İtirazlar için 10 gün içinde 'Eser Tescil Üst Komisyonu' oluşturulacak ve kararları kesin olacak.

Eserler, kayıt numarasıyla emanete alınacak ve taşınır geçici alındısı verilecek. Bir yıl içinde geri alınmayan eserler, bildirimden 30 gün sonra yazma eser kütüphanelerinde kayıt altına alınabilecek.

Yönetmeliğe göre tescil edilen eserler için 'Tescile Tabi Yazma/Nadir Basma Eser Belgesi' düzenlenecek, dijital kopyalar alınarak veri tabanına eklenecek. Tescil dışı eserler tutanakla iade edilecek. Tescil edilen eserler sahiplerine iade edilecek, her 3 yılda bir eserin varlığı bildirilecek. Sahiplik değişimi 30 gün içinde bildirilecek.

KÜTÜPHANELERE KAZANDIRMA

Kütüphane koleksiyonlarını tamamlayıcı eserler, kamu kurumlarının tasarrufuyla bağışlanabilir, bedelsiz devredilebilir veya satın alınabilir. Bu süreç, 2014 tarihli Eser Sağlama Kurulu Yönetmeliği'ne göre yürütülecek.

Kültürel mirasın korunması ve kayıt altına alınması süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelikle birlikte, 5 Eylül 2025 tarihli önceki yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırdı.

