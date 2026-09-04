Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla belediyenin zabıta personeliyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zabıta Müdürlüğü Merkez Binası'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Şadi Özdemir'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin eşlik etti.

Zabıta personeliyle sohbet eden ve sahadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şadi Özdemir, zabıtanın kent düzeni ve vatandaşla kurulan iletişimdeki rolüne dikkat çekti.

Zabıta Teşkilatı'nın yerel yönetimlerin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Sizler belediyemizin sahadaki yüzüsünüz. Attığınız her adım, yürüttüğünüz her çalışma doğrudan vatandaşımızın günlük yaşamına dokunuyor. Nilüfer'in huzuru, güvenliği ve düzeni için günün her saatinde sahada büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Zabıta Teşkilatımızın 200'üncü kuruluş yılını kutluyor, kentimiz için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederek görevlerinde başarılar diliyorum' diye konuştu.