Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin özgün lezzetlerinin tanıtımı ve korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sorgun peynirine 'Coğrafi İşaret Tescili' kazandırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na Keles Sorgun peyniri için yapılan başvuru neticesinde şehre bir Coğrafi İşaret Tescil Belgesi daha kazandırıldı. Sorgun Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi maharetiyle üretilen ve hem doğal üretim süreci hem de lezzetiyle fark yaratan Sorgun peyniri, Bursa'da tescilli ürünler listesine adını yazdırdı.

'ŞAHİN BİBA BAŞKANIMIZ ÖNCÜLÜK ETTİ'

Sorgun peynirinin bölgede yetişen hayvanlardan sağılan sütlerden elde edildiğini ifade eden Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, 'En önemli özelliği de içerisinde gıda maddesi, gıda katkısı ve aromasının olmaması. Keles Sorgun peynirinin tescil alması, bizim için çok çok kıymetli. Sağ olsun Şahin Biba Başkanımız bu konuda öncülük etti. Keles'in önemli bir lezzetini tescillendirmiş olduk' dedi.

ÜRETİM AŞAMASI VE LEZZETİYLE FARK YARATIYOR

'Keles Sorgun Peyniri' adıyla tescillenen ürünün üretim sürecinde; gıda katkı maddeleri, aroma ve aroma verici gıda bileşenleri kullanılmıyor. Özellikle mayalama, teleme eldesi ve telemenin işlenmesi aşamalarında ustalık becerisi önemli bir yer tutuyor. Üretiminden piyasaya arzına kadar tüm aşamalarında teknik şartlar ve gıda hijyeni gerekliliklerine riayet ediliyor. Ürünün önemli özelliklerinden biri de Keles'in verimli topraklarında otlayan hayvanların sütlerinden elde edilmesi olarak öne çıkıyor. Coğrafi Tescil İşaret Belgesi ile birlikte marka değeri yükselen 'Keles Sorgun Peyniri'nin ülke genelinde pazar payının da artması bekleniyor.

Bursa'nın tescilli ürünü Sorgun peyniri, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde de yerini alacak.