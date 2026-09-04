Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımını desteklemek amacıyla toplumsal farkındalığı artırmak için 'Empati Parkuru' oluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Fark Et, Hisset, Anla' yaklaşımıyla hazırlanan Erişilebilirlik Empati Parkuru, Bursaspor Acemler Metro İstasyonu'nda vatandaşların deneyimine sunuldu.

Uygulamalı olarak hazırlanan parkurda katılımcılar, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabildiği zorlukları deneyimleyerek erişilebilirliğin önemini yakından gözlemledi.

Çalışmayla, toplumsal yaşamda karşılaşılan engellerin görünür hale getirilmesi ve daha duyarlı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak, hayatın her alanında engelli bireylere karşı daha duyarlı, hassas ve dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.