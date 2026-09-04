İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TMMOB Şehir Plancıları Odası 14. Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı'nda geleceğin şehir plancılarıyla bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk Pamucak'ta düzenlenen TMMOB Şehir Plancıları Odası 14. Yaz Eğitim Kampı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören geleceğin şehir plancıları katıldı. Programın moderatörlüğünü TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayşecan Akşit üstlendi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent yaşamı, belediye başkanlığı ve şehir planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir'in geçmişten gelen planlama, altyapı ve ulaşım sorunları bulunduğunu belirten Başkan Tugay, bu sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti. Tugay, 'İzmir iyiye gidiyor; bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Makyaj yapmak kolay ama biz 50 yılı planlayarak çalışıyoruz. Popülist, göz boyayan ve günü kurtarmaya yönelik çalışmalar yerine, yürekten bağlı olduğumuz şehrimizin sorunlarını kökünden çözmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

'İZMİR'İN ÖZEL BİR SOSYAL YAŞAMI VAR'

İzmir'in trafiğinden havanın temizliğine, ikliminden yeşil alan miktarına, insanların sosyal yaşam zenginliğinden kültür sanat yaşamının zenginliğine kadar çok sayıda artısı olduğunu kaydeden Başkan Tugay, 'Bizler yarım saat, 45 dakika yol yaparak Çeşme, Foça, Seferihisar, Pamucak'a gidebiliyoruz. Şehir içinde yedi antik kent var. İkisi Efes ve Bergama; dünyanın en meşhurlarıdır. Çok az şehir vardır ki İzmir Körfezi gibi muhteşem bir deniz yapısı olsun. Sadece görüntüsüyle değil, yaz kış Körfez'den gelen esinti ile İzmir'de her zaman iklim muhteşemdir. İzmir'de yaşadık büyüdük. Gece yarısından önce eve girmezdik. Mahallede herkes birbirini tanırdı. İzmir'in özel bir sosyal yaşamı var. Türkiye'nin hiçbir yerinde İzmir'de olduğu gibi balkonda oturulmaz. İzmir'de balkon yaşamı vardır. Balkondan balkona muhabbet vardır. Herkesin kapısı açıktır. Bunlar başka yerlerde yok. En fazla tarım yapan ikinci şehirdir. En fazla deniz ürününün yendiği şehirdir. Sanayisi gelişmiştir. Çok geniş coğrafyada çok kültürlü yaşamın olduğu, doğaya ait her türlü şeyi bulabileceğiniz bir şehirdir' ifadelerini kullandı.

'ÇOK KIYMETLİSİNİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım'ın da şehir plancısı olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, 'Belediye başkanlığı, aslında bir tür orkestra şefliği gibi diye düşünüyorum. Yönettiğiniz orkestranın içinde olması gereken nitelikli insanlar yoksa ne kadar iyi şef olursanız olun o orkestrayı yönetemezsiniz. Belediye başkanı olduktan sonra şehir planlamacılığının; insanların yaşadığı, yerleştiği, medeniyetleri kurduğu şehirler için ne kadar kritik öneme sahip olduğunu anlıyor ve 'mutlaka iyi plancılarla çalışmalıyız' diyorsunuz. Siz çok kıymetli insanlarsınız. Kendinizi yetiştirmeniz ve işinizi iyi yapmanız, sadece sizin için değil, yaşadığınız dünya için de çok önemli. Sizlerle birlikte olmak bizim için önemli. Sizlerle sohbet etmek hem keyif hem de görev. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim' dedi.

'KAMU VİCDANI İLE HAREKET EDİYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, planlama süreçlerinde kamu yararını gözeterek hareket ettiklerini belirtti. Planlama kararlarının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'ndaki şehir plancısı raportörler tarafından incelendiğini, ardından Plan Kurulu'nda kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade eden Yıldırım, 'Dengeyi oluşturan, belediye başkanının duruşudur. Temel yaklaşımımız, plan bütünlüğü içinde kamu vicdanını gözetmek. Sadece koruma-kullanma dengesini bozacak kararları engellemekle kalmıyor, şehrin gelişmesini ve yaşam standartlarını artıracak kararları da dikkate alıyoruz. Kamusal alanların yaşamımızdaki öneminin bilinciyle hareket ediyoruz' dedi.