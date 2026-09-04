Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Selçuklu Mahallesi'nde sürdürülen asfalt, kaldırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Er, şehir genelinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Sabırla bekleyen hemşehrilerimizi hizmetle buluşturuyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahallede bulunan Şehit Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesinde altyapı, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında Şehit Hikmet Özdemir Caddesi'nde 600 metrelik güzergâhta altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı. D300 Kavşağı'ndan Battalgazi Yolu'na bağlantı sağlayan Köprüağzı Caddesi'nde ise 1400 metrelik bölümde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve telekom hatları yenilendi.

Altyapı çalışmalarının ardından caddelerde asfaltlama işlemleri de tamamlandı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas, çalışmaların uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tamamlandığını belirterek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

'Malatya'nın her yerindeyiz'

Mahallede incelemelerde bulunan Başkan Sami Er, önceliklerinin altyapı yatırımları olduğunu vurgulayarak, 'Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her yerinde, her noktasındayız. Gerek altyapısıyla gerekse üstyapısıyla çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Şehir genelinde kapsamlı altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Er, vatandaşlardan sabır ve anlayış istedi.

Mahalle sakinleri ve esnafla da bir araya gelen Başkan Er, çocuklara oyuncak hediye etti, vatandaşların taleplerini dinledi. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Er, şehirde çok sayıda bağımsız bölümün inşa edildiğini belirterek, 'Sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya'sını oluşturuyoruz' dedi.