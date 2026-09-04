Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Üreticilere Mazot Desteği Projesi'ni başarıyla tamamladı. Denizli genelinde toplam 10 bin 66 üreticiye 704 bin 880 litre mazot desteği sağlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, aile işletmelerini korumak ve çiftçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt maliyetlerine karşı can suyu olmak amacıyla başlattığı 'Mazot Destek Kartı' dağıtım programını tamamladı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 3 haftalık planlama doğrultusunda 17 ilçedeki hak sahiplerine mazot destek kartları ulaştırıldı.

Dağıtım programının finali, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, daire başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.



Törende üreticilere seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çiftçilerin alın terine sahip çıkmanın en temel görevleri olduğunu vurgulayarak, 'Çiftçimizin, üreticimizin alın terine sahip çıkmayı en temel görevimiz olarak görüyoruz. Artan girdi maliyetlerinin toprağını işleyen hemşehrilerimizin belini bükmesine izin veremeyiz. Bu destekle amacımız üreticimizin üretim maliyetlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Üreticimiz ürettikçe Denizli'mizin kazanacağını biliyoruz. Bu nedenle her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.



'BU ŞEHRİN HER KURUŞU BİZE EMANETTİR'



Yerel yönetim olarak sadece tarımsal alanda değil, sosyal belediyecilikte de her zaman vatandaşın omurgası olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, kreşlerden beslenme desteklerine kadar hayata geçirilen projeleri sıraladı.

Şehrin her kuruşunu halkın emaneti olarak gördüklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: 'Biz neyi biliyoruz? Biz önce haddimizi biliyoruz. Biz bu şehrin her kuruşunun bize emanet olduğunu biliyoruz. Ve bir şeyi daha biliyoruz. Bu emanete en son yapılması gereken şeyin de ihanet olduğunu ve hiç yapılmaması gereken şeyin de boğazımızdan haram lokmanın geçmeyeceği ve geçirilmemesi gerektiğini biliyoruz.'



'ÜRETİCİMİZİN ÜRETMEYE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR'



Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ise artan girdi maliyetleri karşısında yerel yönetimlerin desteğinin önemine dikkat çekerek, 'Çiftçimizin en büyük gider kalemi olan mazot yükünü hafifleten çok anlamlı bir projenin finalinde bir aradayız. Üreticimizin ayakta kalması, toprağını işlemeye devam etmesi bugün artık çok daha önemli hale gelmiştir. Gösterdikleri bu hassasiyet ve çiftçimize sundukları destekten dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve emeği geçen tüm kurumlara üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.



Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ise, 'Üreticilerimizin tarlalarını boş bırakmaması ve üretim heyecanını kaybetmemesi için ilk günden bu yana sahada, çiftçimizin yanındayız. Planlı ve koordineli bir şekilde tamamladığımız bu desteğimizin tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' dedi.