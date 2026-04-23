Van Büyükşehir Belediyesi, kentte ikamet eden 60 yaş ve üzeri vatandaşların hayat tecrübelerini kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bir proje başlattı. Proje kapsamında büyükler, yaşanmışlıklarını sohbetler eşliğinde gençlere de aktarıyor.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yaşlı bireylerin yaşam deneyimlerini kayıt altına almak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. 'Tecrübe-i Hayat' projesi kapsamında evlerinden alınan 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, Hacıbekir Kültür Merkezine getiriliyor. Buradaki buluşmalarda yaşlı bireyler, geçmişte yaşadıkları olayları, hayat tecrübelerini ve anılarını anlatıyor. Gerçekleştirilen sohbetler belediye ekipleri tarafından video kayıt altına alınarak arşivleniyor. Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda, zaman zaman yüzleri güldüren anılar da dikkat çekiyor. Gençlik yıllarına, yaşam mücadelelerine ve unutulmaya yüz tutmuş hatıralarına dair samimi paylaşımlarda bulunan yaşlı bireylerin proje ile sosyal hayata katılımının artırılması ve birikimlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yaşlı bireylerin, yalnızlık duygusunun azaltılması ve kültürel değerlerin yaşatılmasının hedeflendiği proje, aynı zamanda kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

Programa katılan vatandaşlardan Yüksel Kaya, etkinliği çok beğendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kendisi için anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Kaya, bu tür etkinliklerin yaşlı bireyler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, devamlılığının sağlanmasını da temenni etti.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmanın belirli periyotlarla sürdürüleceğini ve daha geniş kitlelere ulaştırılacağını bildirdi.