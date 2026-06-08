Kütahya Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Halk Ozanları Anma Gecesi'nde, Türk halk müziğinin unutulmaz isimleri eserleriyle yad edildi. Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, halk ozanlarının kültürel mirasın en önemli taşıyıcıları olduğunu vurguladı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mihman Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı 2. Halk Ozanları Anma Gecesi, Belediye Başkan Yardımcıları Ejderhan Gezer ve Himmet Sarıyar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

THM'nin önemli ozanlarının eserlerinin seslendirildiği gecede, Anadolu'nun kültürel hafızasında iz bırakan isimler türküleriyle anıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, geçmişten günümüze uzanan kültürel miras türkülerin diliyle yaşatıldı. Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, halk ozanlarının yaşadıkları dönemin tanıkları ve halkın sesi olduğunu belirterek, Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif, Pir Sultan Abdal ve Ali Ekber Çiçek gibi ustaların eserlerinin bugün de yol göstermeye devam ettiğini söyledi. Gezer, bu eserlerin zamana meydan okuyan kültürel değerler olduğunu ifade etti.

Kütahya'nın zengin kültürel mirasına da dikkat çeken Gezer, Hisarlı Ahmet başta olmak üzere Aşık Ömer, Pesendi Hacı Ali Dede ve Nasır Abdülbaki Dede gibi isimlerin kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Hisarlı Ahmet'in eserlerinin Kütahya'nın kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Gezer, kentin türkü geleneğinin yaşatılmasının önemine değindi.

Mihman Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladığı gece, sanatçılara ve organizasyona katkı sunan isimlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.