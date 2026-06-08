Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Şair ve Yazar Abdurrahim Karakoç'un Bağlum Mezarlığı'nda yer alan kabri, Keçiören Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yenilenerek kapsamlı bakım ve onarımdan geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un 14. vefat yıl dönümü kapsamında aziz hatırası yenilendi.

Gerçekleştirilen kabir yenileme ve onarım çalışmaları kapsamında kabrin çevresinde temizlik yapılırken, zamanla yıpranan bölümlerde restorasyon ve onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Mezarın estetik bütünlüğünü korumak, yıpranmasını önlemek ve düzenli bir görünüm sağlamak amacıyla mermer taşlardaki çatlakların tamiri, silinen yazıların boyanması ve peyzaj düzenleme işlemleri yapıldı. Kabrin baş taşında silinip rengini kaybeden isim ve tarih, özel mermer boyaları ile boyanarak okunur hale getirildi.

Öte yandan kabrin etrafı temizlenip çevre düzenlemesi yapılarak ziyaretçiler için de daha düzenli bir ortam sağlandı.