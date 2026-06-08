İnegöl Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan Çocuk Odaklı Afet Yönetimi Çalıştayı'nın sonuçlarını panel ile paylaştı. Başkan Alper Taban'ın katıldığı etkinlikte, çocuklara yönelik afet stratejileri ve dijital oyun yarışması ödülleri gündeme geldi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nce organize edilen Çocuk Odaklı Afet Yönetimi Çalıştayının sonuçları, 'Elim Sende, Şimdi Söz Eylemde' sloganıyla düzenlenen Çocuk Odaklı Afet Yönetimi Çalıştayı Sonuç Panelinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen programa; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, farklı üniversitelerden akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İnegöl Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen panel, dört ayrı oturumda yapıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açılış konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana özellikle AFAD ile temaslarımızı güçlü tutarak, üniversitelerimizi de bu işe dahil edip belirli çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını belirterek, 'Sonrasında Doğal Afet ve Riski İle Mücadele Eylem Planımızı oluşturmaya çalıştık. Sonrasında Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi aldık. Riskli bölgeler ve yapıları hazırladık. Bursa bölgemizde bu çalışmayı yapan ilk belediyelerden olduk. Tek başına bunlar yeterli olmayacaktır. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesinden tutun da kurumların yapacağı her bir çalışma çok kıymetli. Arama kurtarma gönüllülerinin ve ekiplerinin arttırılması gibi çalışmalara katkı ve destek veriyoruz. Tüm bu ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Yine toplanma alanları, barınma alanları, afet öncesi ve sonrası gibi pek çok plan çalışılıyor' diye konuştu.

Başkan Taban, Çocuk Odaklı Afet Planı Çalıştayının sonuç paneli ile birlikte Çocuk Odaklı Afet Temalı Dijital Oyun Tasarımı Yarışmasının ödül töreninin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çalıştay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hanifi Parlar ise, çalıştay sürecine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmelerde bulunurken, gerçekleştirilen çalışmaların metodolojik çerçevesini, elde edilen çıktıları ve panelin temel hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

AFET YÖNETİMİ ÇOCUK ODAKLI BAKIŞ AÇISIYLA ELE ALINDI

Panel kapsamında gerçekleştirilen ilk oturumda 'Yerelden Ulusala Afet Yönetimi: Kamu, Koordinasyon ve Politika' başlığı ele alındı.

Afet yönetiminde kurumlar arası iş birliği, yerel yönetimlerin rolü ve ulusal düzeyde yürütülen politikalar değerlendirildi. Prof. Dr. Hanifi Parlar Moderatörlüğünde yapılan oturumda konuşmacı olarak ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Burs Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ile JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe yer aldı. Başkan Taban 'İnegöl'de yürütülen çocuk odaklı afet çalışmalarının yerel yönetim perspektifinden uygulama boyutunun değerlendirilmesi' konusunda anlatımlarda bulundu. Mehmet Buldan ise 'Ulusal afet yönetim sistemi içinde çocuk odaklı yaklaşımların yerini ve geliştirme alanlarının değerlendirilmesi' konusunda konuştu.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe 'Çocuk odaklı afet yönetiminde uluslararası deneyim ve yerel kapasite geliştirme: Japonya modelinin değerlendirilmesi' konusunda anlatımlarda bulundu. Özellikle Japonya modelinin değerlendirilmesi noktasında Türkiye ve İnegöl'deki çalışmalara örnek olacak uygulamalar ele alındı. Panelin ikinci oturumunda 'Yaşanabilir ve Güvenli Çevre: Mekânsal Planlama ve Yapısal Risk Yönetimi' konusu görüşüldü. Afet risklerini azaltmaya yönelik şehir planlama yaklaşımları, güvenli yapılaşma ve dirençli kentler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Üçüncü oturumda 'Afet Eğitimi, Psikososyal Dayanıklılık ve Çocuk Koruma Ekosistemi' başlığı altında afetlere hazırlık süreçlerinde eğitim faaliyetlerinin önemi, çocukların psikososyal açıdan güçlendirilmesi ve koruyucu mekanizmalar üzerinde duruldu. Dördüncü ve son oturumda ise 'Çocuk Afet Risk Analizi: Sismik, Çevresel ve Atmosferik Tehlikeler' konusu ele alınarak çocukları etkileyebilecek afet riskleri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Dört oturumun ardından gerçekleştirilen genel değerlendirme ve kapanış bölümünde de çalıştay sürecinde ortaya çıkan öneriler ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

Programın bir diğer önemli gündem maddesi ise Çocuk Odaklı Afet Temalı Dijital Oyun Tasarım Yarışması'nın ödül töreni oldu. Çocuk Odaklı Afet Yönetimi Çalıştayının somut çıktılarından biri olarak hayata geçirilen yarışma; AFAD, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yarışma ile afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında doğru davranış modellerinin çocuklara oyunlaştırma yöntemiyle öğretilmesi amaçlandı. Aynı zamanda geliştirilen oyunların yalnızca afet bilinci kazandırması değil, pedagojik açıdan güvenli ve travma duyarlı içerikler sunması da temel kriterler arasında yer aldı.

119 ÖN BAŞVURU, 191 KATILIMCI

Yarışmaya yönelik duyuruların ardından 83 bireysel ve 36 grup başvurusu olmak üzere toplam 119 ön başvuru alındı. Grup üyeleriyle birlikte değerlendirildiğinde toplam 191 kişi yarışmaya ön başvuruda bulundu. Ön başvuru sürecinin ardından katılımcılara 'afet bilinci, afetlerde doğru davranış modelleri, travma duyarlı tasarım ve pedagojik çerçeve' başlıklarında eğitim programları düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimlere toplam 122 kişi katılım sağladı. Eğitim süreçlerini tamamlayan geliştiriciler hazırladıkları projelerle yarışmaya katılırken, değerlendirme sonucunda 12 dijital oyun jüri değerlendirmesine sunuldu.

BAŞARILI PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren oyunların geliştiricilerine ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Yarışmada birinci olan projeye 50 bin TL, ikinci olan projeye 30 bin TL ve üçüncü olan projeye 20 bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL ödül verildi.

İnegöl Belediyesi, çocukların afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürürken, Çocuk Odaklı Afet Yönetimi Çalıştayı ve bu kapsamda hayata geçirilen projelerle Türkiye'de örnek oluşturacak uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.