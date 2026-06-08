Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aile Şenliği', vatandaşları doğayla iç içe bir ortamda bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinliklerle renklenen organizasyonda, Yetenek Evleri kursiyerlerinin birbirinden özel eserleri ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

BURSA (İGFA) - Macera Bursa Parkı'nda düzenlenen Aile Şenliği, her yaştan vatandaşın katılımıyla adeta şölen havasında geçti. Çocuklar eğitici ve eğlenceli aktivitelerle unutulmaz anlar yaşarken, aileler de etkinliklere eşlik ederek şenliğin coşkusunu paylaştı. Parkta kurulan atölyelerde eğitmenler eşliğinde birbirinden farklı tasarımlar ortaya koyarak hayal güçlerini ve üretkenliklerini sergileyen çocuklar, eğlenerek üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Şenlikte satranç, langırt, evet-hayır gibi zihin ve beceri geliştiren oyunlar oynayan çocuklar, aynı zamanda halat çekme, çuvalla zıplama gibi geleneksel oyunlarla birbirleriyle kıyasıya yarışarak çeşitli hediyeler kazandı.

Aile Şenliği kapsamında Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi alanını gezen vatandaşlar, kursiyerlerin el emeği ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, minyatür evler ve örgü çalışmaları büyük ilgi gördü. Şenlikte sahne alan gitar, ritim ve ney gruplarının konserleri ise katılımcılardan yoğun alkış aldı. Müziğin ritmine kapılan çocuklar dans ederek eğlencenin tadını çıkarırken, sevilen şarkılara da hep bir ağızdan eşlik etti.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI HAYATA HAZIRLAMAK'

Şenliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilenen Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Halil Aktaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Yetenek Evleri'nde eğitim gören okul çağındaki çocuklarımızın yıl boyunca büyük bir emek ve azimle hazırladığı eserlerin sergilendiği, müzik eğitimi kapsamında gitar, ritim ve ney konserlerinin de yer aldığı sene sonu etkinliğimizi 'Aile Şenliği' olarak gerçekleştirdik. Bu konuda desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız çocuklarımızın kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek hayata hazırlamak. Bu minvalde yetenek evlerimiz, hem çocuklarımıza hem vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapmaktadır. İnşallah önümüzdeki yıl da bu etkinliklere devam edeceğiz. Bugün 300 kursiyerimiz vardı, inşallah bu sayının daha da üstüne çıkarak hizmetlerimize devam etmek istiyoruz.'

Şenlikte yer alan aileler, düzenlenen aktivitelerden ötürü büyük mutluluk duyduklarını paylaştı. Çocuklarıyla birlikte Macera Park Bursa'ya geldiklerini kaydeden aileler, çocukların şenlik alanındaki atölyeler, yarışmalar ve konserlerle çok keyifli bir vakit geçirdiğini ifade ederek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri kursiyerleri ise ürettikleri eserleri göstererek, kurslarda gördükleri eğitimden çok mutlu olduklarını ve şenlikte bu mutluluğu paylaştıklarına işaret etti.

Vatandaşlara çeşitli ikramların yapıldığı şenlikte Selman Sevci ve orkestrası sahne alarak Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan grup üyeleri, şenlik alanını adeta bir festival ortamına çevirerek enerjiyi yükseltti.