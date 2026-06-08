Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Haftası kapsamında düzenlediği Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği'nde, çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ve eğitmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan oyunlar ziyaretçilerle buluştu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında düzenlediği Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği ile çocukları doğa ve oyunla buluşturdu.

Tarsus Gençlik Kampı'nda doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlikte çocuklar hem eğlendi hem de strateji, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştiren oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği, çocukları doğa ve oyunla buluşturdu.

Geri dönüşüm malzemeleri, 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan 25 özgün oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar; strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katılırken, aileler de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

DOKUCU: 'ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYADAN UZAK TUTUP BU TARZ OYUNLARA İLGİ GÖSTERMEYE ÇOK İHTİYAÇLARI VAR'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, çevre farkındalığını uzun yıllardır önemsediklerini ifade ederek, bu anlayışla akıl ve zekâ oyunlarını çevre bilinciyle bir araya getirdiklerini söyledi.

Şenliğin ikinci kez düzenlendiğini kaydeden Dokucu, 'Burada çocuk kampüslerindeki hocalarımız kendi ürettikleri oyunlarla hep birlikte çocuklara bir akıl zekâ oyunları günü organize ettiler.

Çocuklara materyallerin ya da markanın önemli olmadığını, stratejinin önemli olduğunu gösteriyoruz. Aynı zamanda onları dijital dünyadan uzak tutup burada el-göz ve beden koordinasyonu konusunda neler yapabileceklerini gösteriyoruz' dedi.

Oyunların hazırlanmasında 3D yazıcılar, lazer makineleri ve farklı geri dönüşüm malzemelerinden yararlanıldığını aktaran Dokucu, önemli olanın kullanılan materyal değil, çocukların gelişimine katkı sunacak üretim süreçleri olduğunu vurgulayarak, 'Materyallerin çok önemi yok. Çocuğun el koordinasyonu, göz-beden koordinasyonunu geliştirmek için her türlü malzemeyi hocalar kullanabilirler. Bizim için çocukları sosyal medyadan uzak tutup böylesi bir etkinliğin içine çekebilmek zaten kendi kendine bir başarı. Ama bu tip etkinlikler için malzeme satın almaya gerek olmadığını göstermek de ayrı bir başarı' diye konuştu.

Akıl ve zekâ oyunlarını yalnızca şenliklerle sınırlı tutmadıklarını söyleyen Dokucu, bu oyunları çocuklara yıl boyunca ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Bu şenlikleri tüm ilçelerde tekrar edeceğiz. Çocukların strateji bilgisini geliştirmeye, düşünmeye ve sosyal medyadan uzaklaşıp bu tarz oyunlara ilgi göstermeye çok ihtiyaçları var' diye belirtti.