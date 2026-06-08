Edirne'nin İpsala ilçesi Sultan Köy'de, dünyaca ünlü Sultanköy kavunu için ekim maratonu başladı. Üretici Tunahan Karakaş'ın ilk tohumları ekmesiyle start alan sezonun, yaz aylarında hasat edilmesi planlanıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultan Köy'de, bölgenin simge tarımsal ürünlerinden biri olan dünyaca ünlü 'Sultanköy kavunu' için ekim maratonu resmen başladı.

Genç ve dinamik üreticilerden Tunahan Karakaş, yeni sezonun ilk tohumlarını dualarla toprakla buluşturarak tüm bölge çiftçilerine bereketli bir üretim dönemi diledi.Trakya'nın en verimli topraklarına sahip olan İpsala ovasında, çeltik ve hububat üretiminin yanı sıra bölgeye has aroması ve eşsiz lezzetiyle ün yapan Sultan Köy kavunu için tarlalarda hummalı bir çalışma start aldı. Bahar aylarının son günleriyle birlikte üreticiler, toprak hazırlıklarını tamamlayarak tohum ekim işlemlerine hız verdi.

TARLALARDA YOĞUN SEZON MESAİSİ BAŞLADI

Verimli toprak yapısı ve mikroklimal özellikleri sayesinde sadece bölgede değil, Türkiye genelinde aranan bir marka haline gelen Sultanköy kavunu için üreticiler bu yıl da yüksek beklentilerle işe koyuldu.

Yeni sezonun ilk tohumlarını tarlasına eken üretici Tunahan Karakaş, bereketli ve kazançlı bir üretim dönemi hedeflediklerini ifade etti. Kaliteli, tat oranı yüksek ve uzun raf ömürlü ürün elde edebilmek için tarlalarda yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Karakaş, tüm çiftçilere hayırlı ve emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alabilecekleri bir hasat yılı temenni etti.

İlkbahar döneminin son periyodunda toprakla buluşan tohumların, bakım ve çapalama işlemlerinin ardından yaz aylarında hasat edilmesi planlanıyor.

Sultanköy üreticileri, ekimden hasat anına kadar geçecek olan hassas süreçte hava şartlarını ve meteorolojik verileri çok yakından takip edeceklerini vurguladı. Özellikle kavunun olgunlaşma döneminde yeterli yağışın düşmesi, güneşlenme süresi ve uygun iklim koşullarının rekolte ile verim kalitesi açısından hayati bir önem taşıdığına dikkat çekildi. Her yıl hem yerel üreticilere yüksek gelir kapısı açan hem de İpsala ve Sultanköy ekonomisine ciddi bir sıcak para akışı sağlayan kavun üretimi, bu yıl da bölgenin en stratejik tarım hamlelerinden biri olacak.