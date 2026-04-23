Haliliye kırsalında yol çalışmalarına hız veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karatepe-Keremli güzergâhında 4 kilometrelik yolu sathi asfalt öncesi son aşamaya getirdi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine hız vererek vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Haliliye ilçesine bağlı Karatepe ile Keremli mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta yoğun bir çalışma yürütüyor. Toplam 4 kilometre uzunluğundaki yolda ilk etapta stabilize çalışmaları tamamlandı. Ekipler, zemini güçlendirmek ve yolun uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla titizlikle yürüttükleri çalışmaların ardından şimdi de mekanik düzenleme aşamasına geçti.

Yapılan mekanik çalışmalarla yol, sathi kaplama asfalt için hazır hale getiriliyor. Bu süreçte yolun zemin dayanıklılığı artırılırken, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek bozukluklar da ortadan kaldırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karatepe-Keremli güzergâhının daha modern, konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Bölge sakinleri, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.