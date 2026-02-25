Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Sekreteri Yasin Çınar'ı ağırladı. Gerçekleşen ziyarette Ağrı'nın dünü, bugünü ve geleceğine dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

AĞRI (İGFA) - Ziyarette konuşan Yasin Çınar, Ağrı'nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak uzun yıllar bu şehirde hizmet ettiğini, halen görevini Batman Üniversitesi'nde sürdürdüğünü ifade etti. Ağrı'da geçirdiği yılların kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çınar, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek ayın başta Ağrı olmak üzere tüm ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Çınar, 'Halkımıza, milletimize ve devletimize faydalı bireyler yetişmesi için dua ediyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini diliyorum' dedi.

Görüşmede bölgesel kalkınma, medyanın toplumsal sorumluluğu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Çınar, Genel Başkan Nihat Aydın ile verimli bir fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek özellikle yerel medyanın bilinçli ve sorumlu yayıncılık anlayışının önemine dikkat çekti.

Genel Başkan Nihat Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yasin Çınar'a yeni görevinde başarılar diledi. Aydın, Batman'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir merkez haline geldiğini ve bölge ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda Yasin Çınar'a günün anısına plaket takdim edildi.